Afrique : SADA et ODC soutiennent l’entrepreneuriat des jeunes

En marge du Mobile World Congress Africa qui se tient à Kigali, l’alliance Smart Africa et Orange Middle East and Africa signent un partenariat de trois ans visant à soutenir le développement de la digitalisation du continent africain par le biais du plaidoyer, du partage de connaissances et de l’évaluation de la maturité numérique des gouvernements afin d’accélérer la transformation numérique de l’Afrique et la création d’emplois durables pour les Africains.



Orange et Smart Africa sont deux institutions majeures, l'une reconnue pour son engagement en faveur de l'inclusion numérique et son savoir-faire dans le domaine de l'innovation, et l’autre, renforcé par un engagement audacieux et innovant des chefs d’État africains pour accélérer le développement socio-économique durable sur le continent.



Les deux organisations vont collaborer dans des activités telles que la formation des jeunes et des femmes, afin de soutenir leur employabilité dans les nouveaux métiers du numérique. Cela se fera à travers leurs programmes de développement des compétences numériques, à savoir Smart Africa Digital Academy (SADA) et le réseau Orange Digital Center (ODC), présent dans 16 pays d'Afrique et du Moyen-Orient et 6 pays européens.



Ils travailleront également ensemble pour renforcer l'entrepreneuriat innovant en renforçant les capacités d'incubation, d'accélération et de financement des entrepreneurs dans des secteurs prioritaires tels que : l'environnement, la e-agriculture, la e-santé, le e-commerce, etc. SADA et ODC sont des programmes qui proposent des formations aux compétences numériques à des publics variés.



Orange Digital Center réunit dans une même structure physique un ensemble de programmes gratuits et ouverts à tous, allant de la formation des jeunes au numérique et l’accompagnement à l’entrepreneuriat jusqu'à l'accélération et l’investissement dans les startups.



Quant à Smart Africa Digital Academy, il est le moteur de la mise en œuvre des initiatives de Smart Africa en matière de compétences numériques, visant à donner aux citoyens africains, les moyens d’adopter la transformation numérique et de les équiper pour innover et être compétitifs à l’échelle mondiale.



A travers leurs programmes, les deux organisations travailleront ensemble pour encourager la création de solutions numériques novatrices afin de répondre aux défis locaux, et ainsi contribuer au développement durable du continent.