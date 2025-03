AFRIQUE Afrique : célébration ce 3 mars 2025 de la Journée de l’intelligence artificielle africaine

Alwihda Info | Par La Direction de la Communication de CONIIA - 4 Mars 2025



Le continent se trouve à l'aube d'une transformation majeure portée par l'Intelligence Artificielle (IA). En s'appropriant cette technologie, l’Afrique a l'opportunité de relever ses défis structurels, d'accélérer son développement et d'affirmer son leadership dans l'économie numérique mondiale.

La Journée de l'Intelligence Artificielle Africaine (JI2A), célébrée chaque année le 3 mars, répond à cette ambition et constitue une plateforme unique de mobilisation des acteurs africains afin de positionner l'Afrique comme un pôle majeur de l'innovation et de la transformation numérique à l'échelle mondiale.



Première initiative continentale dédiée exclusivement à l'Intelligence Artificielle, la Journée de l’Intelligence Artificielle Africaine est un événement porté par le Conseil International de l'Intelligence Artificielle (CONIIA), un acteur stratégique global, qui a bénéficié du parrainage du président de la République du Togo Faure Essozimna Gnassingbe et de l’appui de nombreux partenaires panafricains.



Tradition annuelle dédiée à l'IA en Afrique

La JI2A a pour objectifs de : Fédérer un écosystème panafricain de l'IA en réunissant gouvernements, entreprises, institutions académiques, chercheurs et citoyens autour d'un dialogue stratégique sur l'IA et ses implications pour le développement du continent ; encourager une appropriation africaine de l'IA en mettant en lumière les innovations locales et en démontrant l'impact positif de l'IA dans des domaines clés tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et l'économie ; stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat en favorisant l'émergence de talents africains en intelligence artificielle, en soutenant les startups et à travers la promotion de l'investissement dans les solutions technologiques locales.



Et renforcer l'identité numérique et technologique de l'Afrique en faisant de l'Afrique un acteur central du développement de l'IA grâce à la valorisation des compétences et l’affirmation d’une vision commune du progrès technologique.



Organisée sous la devise « L'IA Africaine : Racines locales, Impact global », la JI2A incarne, selon Dr Malik Morris Mouzou, président du CONIIA et président d’Honneur de HUMAN AI « notre vision d'une intelligence artificielle développée par et pour l'Afrique, ancrée dans nos réalités mais capable de transformer le monde. »



La JI2A, un message à tous les acteurs du continents africains Destinée à atteindre un impact global et inclusif, la Journée de l’Intelligence Artificielle Africaine-JI2A s'adresse à tous les acteurs du continent : Aux gouvernements, la JI2A offre une opportunité de démontrer un engagement fort en faveur de la transformation numérique et de mettre en place des politiques de soutien à l'IA.



A la jeunesse et aux étudiants, la JI2A représente cet espace d'apprentissage, d'inspiration et d'acquisition de compétences en IA. Aux entrepreneurs et aux startups, la JI2A devient cette vitrine par excellence pour exposer leurs innovations et attirer des investisseurs.



Pour les chercheurs et les éducateurs, la JI2A crée cette plateforme de collaboration scientifique pour accélérer la recherche et l'enseignement de l'IA en Afrique. Et aux Communautés rurales, cette journée dédiée à l’Intelligence Artificielle Africaine est l’occasion d'explorer les bénéfices de l'IA dans l'agriculture, la santé et l'éducation.



La JI2A…Une vision d'avenir

Le choix du 3 mars symbolise l'émergence d'une Afrique unie, innovante et tournée vers l'avenir, où la technologie devient un moteur de développement durable et inclusif. La Journée de l’Intelligence Artificielle Africaine (JI2A) va au-delà de son caractère d’événement annuel pour incarner le début d'un mouvement continental qui aboutira dans les prochain mois à la création d’un Observatoire Africain de l'IA, au développement d’un réseau panafricain de centres d'excellence en IA, à la mise en place d’un un fonds d'investissement dédié aux startups IA africaines et à l’élaboration d’une stratégie continentale pour l'IA sous l'égide de l'Union Africaine.



Mobiliser l'Afrique et le monde

La JI2A envoie un message fort : l'Afrique prend en main son avenir technologique. L’événement mobilisera tous les ans, les gouvernements africains, les entreprises, les chercheurs et les citoyens, tout en attirant l'attention des partenaires internationaux. Il favorisera le développement des coopérations Nord-Sud et Sud-Sud, tout en incitant à des investissements massifs dans l'innovation africaine.



Les acteurs majeurs du numérique africains, réunis dans cette initiative du Conseil International de l’Intelligence Artificielle (CONIIA) sous le parrainage effectif du président de la République du Togo, appellent l'Union Africaine à porter durablement la Journée de l’Intelligence Artificielle Africaine qui illustre la volonté de l'Afrique de parler d'une seule voix dans l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle, tout en valorisant la richesse de ses diversités.



Pour rappel, la Journée du 3 mars comme Journée de l’Intelligence Artificielle Africaine (JI2A) a été actée lors des 13e Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA) qui ont eu lieu en Novembre 2024 à Abidjan.





