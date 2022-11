Afrique centrale : bientôt une nouvelle gamme de billets FCFA

Du 1er mars au 31 mai 2023, soit pendant un délai de trois mois, les billets de la gamme 1992 seront échangeables aux guichets des banques commerciales et aux guichets de la BEAC.



Du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, soit pendant un délai de 1 an, les billets de la gamme 1992 seront exclusivement échangés aux guichets de la BEAC.



À partir du 1er juin 2024, les billets de la gamme 1992 ne seront plus échangés.



Les billets de la gamme 2002 seront progressivement retirés de la circulation au fur et à mesure de leur retour aux guichets de la BEAC à partir du 1er janvier 2024.