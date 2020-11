Afrique centrale : la CEMAC lève 3,8 milliards d’euros et dépasse ses prévisions de financement pour on ze projets en énergie et transport

La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a annoncé, mardi 17 novembre à l’issue d’une tableâronde de bailleurs, avoir levé 3,8 milliards d’euros de fonds pour financer onze projets d’intégration régionale, à mettre en œuvre entre 2021 et 2025 dans les six pays de la CEMAC. « Le montant total des financements annoncés […]

La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a annoncé, mardi 17 novembre à l’issue d’une tableâronde de ba...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...