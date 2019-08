AFRIQUE Afrique : découvrez les 25 lauréats du Next Einstein Forum 2019-2021

Alwihda Info | Par AMA - 5 Août 2019 modifié le 5 Août 2019 - 18:00



Le Dr Badre Abdselam (Maroc) contribue à la conception et à la mise en œuvre de politiques régionales relatives à la mobilité volontaire des jeunes scientifiques sur le continent africain pour optimiser la circulation des cerveaux.



Le Dr Ademola Adenle (Nigéria) mène des recherches dans le domaine des politiques scientifiques et technologiques pour répondre aux enjeux de développement durable tels que le changement climatique, l'insécurité alimentaire, les innovations en matière énergétique et sanitaire en Afrique.



Le Dr Fanelwa Ajayi (Afrique du Sud) cherche à développer diverses nanoparticules, notamment avec l'utilisation de substances consommables telles que les fruits et les légumes, et à leur trouver d'autres applications.



Le Dr Daniel Akinyele (Nigéria) se consacre à la découverte de connaissances plus approfondies dans la planification, le développement et la gestion de nouveaux systèmes d'électrification pour les communautés dépourvues d'électricité, grâce à la politique environnementale économique, technique et sociale, connue sous le nom de STEEP.



Le Dr Zaheer Allam (Ile Maurice) étudie la dynamique de façonnement de la vie urbaine de l'Anthropocène afin de développer de manière plus adéquate des politiques visant à améliorer le niveau économique et d'habitabilité des villes futures, qui devront héberger la majorité des êtres humains de la planète.



Le Dr Ibrahim Cissé (Niger) s'intéresse au développement de méthodes de microscopie à haute résolution allant directement à l'intérieur des cellules vivantes et de biomolécules simples pouvant décoder le génome humain d'ADN en ARN.



Le Dr Menattallah Elserafy (Égypte) étudie les mécanismes de réparation ADN, afin de comprendre les processus cellulaires, qui, une fois décryptés, modifieront les diagnostics et ouvriront la voie à des thérapies personnalisées.



Le Dr Obidimma Ezezika (Nigéria) étudie les processus permettant de contribuer au développement de nouveaux modèles industriels afin de renforcer efficacement les interventions sanitaires en Afrique subsaharienne.



Le Dr Jesse Gitaka (Kenya) travaille à l'élimination de la malaria, au diagnostic précoce et à la gestion des infections bactériennes maternelles infracliniques permettant de prévenir les enfants morts-nés, prématurés, les septicémies et la mortalité maternelle et du nouveau-né.



Le Dr Alpha Keita (Guinée) espère développer, avec son équipe en Guinée et en France, les réservoirs de virus pour mieux comprendre l'histoire naturelle de la propagation du virus Ebola.



Le Dr Agnes Kiragga (Ouganda) a pour objectif de fusionner les méthodes de science des données et d'apprentissage automatique avec les « ensembles de données » disponibles et les dossiers médicaux existants pour prévoir et prévenir le VIH au sein des groupes à haut risque en Afrique.



Le Dr Eric Lontchi (Cameroun) étudie les manières de combattre l'épidémie croissante d'obésité et de diabète, et espère découvrir de nouvelles informations relatives à la pathogenèse et à des traitements potentiels du diabète.



Le Dr Salome Maswime (Afrique du Sud) dirige un projet de recherche visant à étendre la mise en œuvre du modèle de programme d'identification du problème périnatal à quatre autres systèmes de santé en Afrique.



Le Dr Blessing Mbabie (Nigéria) cherche à traiter l'état en temps réel de la résistance antimicrobienne et les facteurs sociaux qui l'entraînent, en découvrant des médicaments naturels dotés d'inhibiteurs à haut potentiel du mécanisme de résistance antimicrobienne.



Le Dr Ebele Mogo (Nigéria) consacre ses recherches à la transformation des systèmes sociétaux qui reconnaissent les réalités contextuelles africaines pour imaginer des communautés saines et prévenir les maladies non transmissibles.



Le Dr Vidushi Neergheen-Bhujun (Ile Maurice) est déterminé à établir un lien entre le rôle de l'alimentation fonctionnelle et la prévention du cancer.



Le Dr. Marian Nkansah (Ghana) se concentre sur le développement de la connaissance publique en matière de produits chimiques toxiques issus d'emplacements inhabituels et le risque associé sur les communautés locales, renforçant le croisement de l'évidence scientifique et des politiques.



Le Dr. Eucharia Nwaichi (Nigéria) dirige des projets de recherches dont l'objectif est de trouver des stratégies d'assainissement durable et sécurisé pour la réhabilitation des environnements affectés par le pétrole dans le delta du Niger.



Le Dr Cecil Ouma (Kenya) exploite les recherches actuelles sur les ressources énergétiques et technologies associées, avec l'espoir d'innover dans le domaine des technologies hors réseau bon marché et à petite échelle pour les agglomérations rurales et périurbaines d'Afrique.



Le Dr Dyllon Randall (Afrique du Sud) souhaite modifier nos systèmes d'assainissement modernes pour se consacrer à la récupération des ressources plutôt qu'à leur simple traitement, pour amener les communautés à repenser « les eaux usées » comme étant une ressource précieuse.



Le Dr Samson Rwahwire (Ouganda) met à profit ses connaissances en science des matériaux et en nanotechnologies pour modifier le bitume pour la construction des routes en utilisant les nanosciences écologiques comme agent de couplage des déchets plastiques.



Le Dr Cheikh Sarr (Sénégal) s'intéresse au développement d'un prototype de véhicule autoconduit, équipé de nombreux réseaux de capteurs, visant à faciliter la mobilité des personnes en situation d'handicap.



Le Dr Geoffrey Siwo (Kenya) souhaite associer l'intelligence artificielle aux données génétiques et aux connaissances scientifiques afin d'accélérer la découverte de principes fondamentaux pouvant permettre un développement équitable de la médecine de précision.



Le Dr Sara Suliman (Soudan), co-inventrice d'un biomarqueur quatre gènes, étudie la raison pour laquelle les gènes impliqués dans la régulation des électrolytes des membranes cellulaires des mammifères peuvent conférer une sensibilité au pathogène le plus mortel au monde : Mycobacterium tuberculosis.



Le Dr Jessica Thorn (Namibie) utilise le modèle de système écologique et social et la planification participative des scénarii pour étudier et mesurer l'impact des corridors de développent sur l'occupation des territoires, les moyens de subsistance, l'écosystème, et la cohérence sociale.



Lancé en 2013 par l'Institut panafricain des sciences mathématiques (AIMS), le travail du Next Einstein Forum (NEF) est façonné par la conviction que le prochain Einstein sera Africain. NEF s'applique à faire de l'Afrique une plateforme scientifique et technologique mondiale. Le NEF relie la science, la société et les politiques africaines au reste du monde - avec l'objectif d'utiliser la science pour le développement humain à l'échelle mondiale. "Nous sommes convaincus que les contributions de l'Afrique à la communauté scientifique internationale sont essentielles au progrès mondial. Au NEF, la jeunesse africaine, force vive de la renaissance scientifique en Afrique, est au centre de nos préoccupations."



Le NEF a organisé des rencontres internationales, bi-annuelles, la conférence des sciences et de l'innovation la plus importante d'Afrique. Bien plus qu'un simple forum scientifique, les rencontres internationales du NEF placent les sciences au centre des efforts mondiaux de développement. En présence de leaders politiques et industriels, et une attention particulière envers les jeunes et les femmes, les voix des leaders scientifiques peuvent ici être entendues et avoir une incidence majeure sur l'avenir scientifique de l'Afrique. La prochaine Rencontre Internationale du NEF 2020 aura lieu du 10 au 13 mars 2020, à Nairobi, au Kenya.



En outre, le NEF organise chaque année une Semaine Africaine de la Science dans plus de 30 pays. L'édition de cette année se tiendra dans 40 pays en octobre 2019. Pour rendre les sciences pertinentes pour tous, la NEF publie un magazine public Scientific African Magazine.





