Afrique du Sud : le Tchad participera au championnat d'Afrique de tir à l'arc

Le Tchad sera de la partie au championnat d'Afrique de tir à l'arc en Afrique du Sud, informe le Comité olympique et sportif tchadien (COST).



L'équipe nationale de tir à l'arc sera représentée par Israël Madaye et Alphonsine. Foulkouna. Le championnat d'Afrique se déroulera du 5 au 10 novembre 2022 en Afrique du Sud.



"Pour cette compétition, le ministère des Sports et des Loisirs et son bras séculaire l'ONAJES ont brillé par leur absence à la prise en charge de ces deux archers tchadiens", déplore le COST.



"C'est grâce aux maigres ressources financières du CSOST que la délégation a pu avoir des billets d'avion et les frais de logement", ajoute le Comité.