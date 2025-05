AFRIQUE Afrique : le FMI satisfait du dispositif mis en place par le Congo pour la traçabilité des finances publiques

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 28 Mai 2025



Le Congo fait figure de bon élève en matière de rationalisation des dépenses et des dettes. Le Fonds Monétaire International (FMI) a apprécie favorablement le dispositif que ce pays est en train de mettre en place pour la traçabilité des finances publiques. C’était au cours de l’atelier de quatre jours organisé récemment par cette organisation onusienne à Abidjan en Côte d’Ivoire.

« La monnaie numérique dans les finances publiques », cette thématique a été au centre de l’atelier d’échange organisé par le FMI, en collaboration avec l’Afrique de l’ouest et le soutien financier du gouvernement japonais.



Cet atelier, qui a réuni des experts venus d’une vingtaine de pays parmi lesquels la Côte d’ivoire, le Sénégal, la Guinée Equatoriale, le Cameroun, le Mozambique, le Congo, avait, entre autres objectifs, de moderniser les opérations budgétaires grâce à la monnaie numérique.



A partir de la présentation du système ITACS, le directeur du système informatique du ministère des finances, du budget et du portefeuille public, Elenga Ngaporo Okina, qui a conduit la délégation congolaise à ces assises, a présenté les avancées du Congo en matière de monnaie numérique et de système de payement dans les opérations budgétaires.



Des avancées appréciées favorablement par AbdoulaHi Mfouobouot, conseiller au FMI. « Vous avez vu la présentation du Congo avec le dispositif assez séduisant qui est en train de se mettre en place. Moi, j’ai été impressionné par pratiquement un système total intégré sur la dorsale budget-trésor avec aujourd’hui toutes les applications qu’elle devrait fédérer y compris la gestion de la dette et de la solde. Ça c’est quelque chose de très important, au point où nous sommes confiant de ce que désormais un ordonnateur au Congo, assis dans son bureau, et à partir de son système est à mesure de savoir quelle est la trajectoire du dossier et à quel moment le dossier a été payé. » A déclaré AbdoulaHi Mfouobouot.



Le représentant du FMI, a souligné, par ailleurs que, tout ce dispositif est formidable et « permet à l’Etat, aujourd’hui non seulement la traçabilité mais également de pouvoir maitriser, les flux des dépenses et de pouvoir contrôler la constitution des arriérés. »



La délégation congolaise, de son côté, s’est également imprégnée des expériences de bonnes pratiques présentées par les autres pays participants, en matière de développement de la monnaie numérique dans la finance publique.



Pour Elenga Ngaporo Okina, le Congo entend implémenter les solutions présentées par les autres pays dans le cadre de la digitalisation du payement et de la monnaie numérique. « L’enrichissement (…) que nous avons eu de la part des expériences des autres pays, c’est au niveau digitalisation du payement et au niveau monnaie numérique et nous avons bien pris note. » A soutenu le directeur des systèmes d'information au Ministère des finances .



Il entend mettre à contribution l'ensemble des parties prenantes pour tirer partie de toutes ces expériences accumulées. Selon ses explications, ce travail devrait se faire en rapport avec les lois et règlements en vigueur. " On n’oublie pas que nous appartenons à un espace communautaire qui est la CEMAC et avec les décideurs nous allons voir comment implémenter ces solutions là tout en tenant compte des lois et de la règlementation en vigueur au niveau national et au niveau communautaire." A-t-il martelé.



L’expérience de la Côte d’Ivoire sur le trésor paye et le trésor monnaie est à capitaliser, a poursuivi Elenga Gaporo qui a ajouté que ce pays est sur la bonne voie. « Nous avons vu l’exemple ivoirien, entre autres, le trésor paye et le trésor-monnaie. C’est un très bel outil, j’ai eu l’occasion d’assister à son utilisation et pour nous, c’est un exemple à capitaliser au niveau de la République du Congo et au niveau ivoirien de dire que vous êtes sur la bonne voie. » S'est-il exprimé.



A noter que, le Congo a entrepris, dès novembre 2022, l’élaboration d’un plan stratégique portant sa vision et ses orientations, structurées en axes stratégiques précis, en vue de rationaliser la gouvernance économique et financière de l’État, conformément aux directives de la CEMAC et aux principes du paradigme de la gestion axée sur les résultats.





