Afrique : le ratio moyen de la dette au PIB restera élevé à 66 % en 2023 et se stabilisera à 65 % en 2024

Cela est dû aux besoins de financement croissants liés à la hausse des factures d'importation de produits alimentaires et d'énergie, aux coûts élevés du service de la dette, aux dépréciations du taux De plus, de nombreux pays rencontrent des difficultés pour accéder aux marchés financiers internationaux en raison de notations de crédit défavorables et de l'inefficacité de l'architecture financière mondiale.



La mobilisation limitée des recettes a entraîné une dette en monnaie locale, qui a considérablement augmenté de 35 % du PIB en moyenne en 2019 à 42 % en 2021.



Pour naviguer dans cet environnement turbulent et financer durablement le développement de l'Afrique, il y a un consensus croissant sur le fait que l'opérationnalisation des institutions financières de l'Union africaine peut jouer un rôle clé dans l'exploitation des ressources intérieures pour accélérer le développement.



La mise en place effective des institutions financières de l'Union africaine accélérera le processus de mise en œuvre du Traité instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir le développement socioéconomique de l'Afrique et de faire face plus efficacement aux défis posés par la mondialisation.