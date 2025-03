Afrique : le secteur des paiements numériques va atteindre 1,5 billion de dollars d'ici 2030

Le secteur des paiements numériques en Afrique est sur le point de se développer considérablement, selon un rapport commandé par Mastercard et réalisé par Genesis Analytics, qui indique qu’il est prévu d’atteindre 1,5 billion de dollars d'ici 2030. En tant que partenaire technologique de longue date de l'Afrique, Mastercard continue de renforcer son engagement envers la croissance numérique du continent par le biais d'investissements stratégiques, de partenariats public-privé et d'initiatives d'innovation qui favorisent la santé financière et la croissance économique.



En encourageant la collaboration avec les principales parties prenantes, Mastercard vise à améliorer la connectivité numérique, à élargir la portée des opportunités économiques et à permettre à des millions de personnes et d'entreprises de prospérer dans l'économie numérique.



Stimuler la croissance numérique de l'Afrique

Mastercard se concentrera par le biais de ses investissements sur trois domaines clés pour accélérer davantage l'adoption du numérique et l'inclusion financière : Autonomiser les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) d'Afrique.



Soutenir le secteur des technologies financières (fintech) en Afrique

Développer les envois de fonds et les paiements transfrontaliers. « L'Afrique regorge d'immenses possibilités, et son peuple a le potentiel de façonner l'économie mondiale dans les décennies à venir.



Mastercard reste profondément engagée à stimuler la transformation numérique à travers le continent, travaillant en étroite collaboration avec les entrepreneurs, les commerçants, les banques, les start-ups, les opérateurs télécoms et les gouvernements. Mastercard contribue à construire un avenir numérique plus connecté et accessible en augmentant les investissements, en développant l'innovation et en favorisant l'inclusion », a déclaré Dimitrios Dosis, président de Mastercard, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Afrique.



La transformation numérique de l'Afrique est soutenue par des progrès rapides en matière de pénétration d'Internet et d'inclusion financière, deux des principaux moteurs des paiements numériques à travers le continent. Selon le rapport, la pénétration d'Internet en Afrique est prévue de croître à un taux de croissance annuel composé de 20 %, tandis que l'inclusion financière est prévue d’augmenter de 6 % par an.