Afrique : les contrôleurs aériens réactivent leur préavis de grève, avec un service minimum

Ce préavis entrera en exécution à compter du vendredi 23 septembre 2022 à partir de 8 h 00 TU jusqu’au dimanche 25 septembre 2022 à 7 h 59 TU, et puis d’une durée indéterminée jusqu’à la satisfaction totale de toutes ses revendications.



Durant la période de la grève, les Contrôleurs de la Circulation Aérienne cesseront toute fourniture de services de la circulation aérienne dans tous les aéroports et espaces aériens concernés. Toutefois, si les conditions de sécurité des Contrôleurs Aériens le permettent, un service minimum sera assuré aux vols des chefs d’État et de gouvernement, aux vols militaires, aux vols effectuant des évacuations sanitaires, aux vols à caractère purement humanitaire et aux vols participant à des opérations de recherches et de sauvetage.



L’Union regrette que les conditions d’un dialogue direct et franc, comme demandé par Macky SALL, président de la République du Sénégal, Président en exercice de l’Union africaine, aient été bafouées et mises à mal par la Direction générale de l’ASECNA.



Sur les huit points de revendications mis sur la table des négociations suivant les instructions du Comité des ministres à travers sa résolution du 22 août 2022, aucune avancée n’a été consentie par la Direction Générale de l’ASECNA.



Pour rappel, les revendications légitimes soulevées sont essentiellement relatives au renforcement des capacités opérationnelles, à l’épanouissement professionnel et au plan de carrière du Contrôleur Aérien de l’ASECNA.