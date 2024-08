ANALYSE Afrique : les réglementations de la BEAC sur le marché des changes freinent la prospérité

Alwihda Info | Par NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie. - 13 Août 2024



Les retards de transaction ne sont pas seulement gênants : ils peuvent entraîner des retards de plusieurs semaines et faire échouer des projets.

Avec le lancement de nouveaux projets au Gabon, au Cameroun, au Congo, au Tchad et en Guinée équatoriale par des majors de l'énergie et des sociétés indépendantes, l'industrie pétrolière et gazière de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), qui compte six pays, est en train de vivre des moments passionnants.



Une nouvelle particulièrement réjouissante concerne Perenco, une société anglo-française qui a récemment foré un nouveau puits d'évaluation dans le champ Hylia South West, au large du Gabon.



Ce champ recèle un potentiel de réserves pétrolières substantielles, estimées entre 20 millions et plus de 100 millions de barils. Cependant, l'éléphant dans la pièce demeure : La majeure partie du potentiel de la CEMAC reste inexploitée. Plusieurs facteurs ont créé un environnement commercial hostile qui entrave la capacité de la CEMAC à exploiter ses abondantes ressources naturelles, à élever le niveau de vie de sa population et à participer plus pleinement à la communauté mondiale.



À titre d'exemple, le Gabon et le Tchad possèdent respectivement les 9e et 10e réserves de pétrole les plus importantes d'Afrique, mais seulement 67 % de la population gabonaise et 8 % de la population tchadienne ont accès à l'électricité. Je voudrais souligner l'un des obstacles les plus frustrants - mais facilement résoluble - au succès économique de la CEMAC : L'absurde réglementation des changes (FOREX) de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC).



Bien que ces réglementations aient été créées avec les meilleures intentions du monde, elles ont finalement coûté à la région un nombre incalculable d'emplois, d'investissements étrangers et de santé économique.



Derrière la réglementation du FOREX

En 2019, la BEAC (qui régit la politique monétaire des six pays de la CEMAC) a pris plusieurs mesures pour restreindre les flux de devises étrangères. L'intention était de s'attaquer aux problèmes des faibles réserves de change, de la fuite des capitaux, du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.



Cependant, ces réglementations n'ont servi qu'à tuer les affaires dans la région, en particulier dans le secteur de l'énergie. Malgré l'opposition véhémente des dirigeants locaux et des propriétaires d'entreprises, ces règles stipulent ce qui suit : Toutes les transactions courantes d'un montant supérieur à 1 700 USD doivent désormais être accompagnées de documents justificatifs et obtenir l'approbation du gouvernement.



Cette mesure a fait grimper en flèche les délais pour les transferts d'argent courants et légitimes. « Les entreprises se sont plaintes d'avoir dû attendre des mois pour obtenir des devises fortes et d'avoir été incapables d'importer des matériaux ou de payer leurs fournisseurs », explique Célestin Tawamba, président du Groupement des employeurs du Cameroun.



« La lenteur des transferts d'argent entraîne une réticence, un climat de méfiance entre les opérateurs et leurs partenaires étrangers ». Bien que les autorités affirment que les transferts correctement documentés sont effectués dans les 48 heures, les fabricants du Congo et de la République centrafricaine signalent qu'il faut en fait deux à trois mois. J'invite tous les fonctionnaires de la BEAC qui ont soutenu cette mesure particulière à attendre leur prochain chèque de paie aussi longtemps.



La lenteur des paiements nuit à toutes les industries, mais le secteur du pétrole et du gaz est particulièrement vulnérable. Les opérateurs dépendent fortement des importations d'équipements, de pièces détachées et de marchandises pour mener à bien leurs opérations quotidiennes. Les retards de transaction ne sont pas seulement gênants : ils peuvent entraîner des retards de plusieurs semaines et faire échouer des projets.



Les entreprises doivent obtenir une autorisation gouvernementale spécifique pour ouvrir un compte bancaire à l'étranger ou pour domicilier un compte en devises dans une zone CEMAC. Malgré les efforts déployés pour créer un système de paiement panafricain, les transactions financières passent généralement par une banque occidentale, sont converties en dollars ou en euros, puis à nouveau converties dans la monnaie africaine préférée du destinataire. En 2017, seuls 12 % des paiements intra-africains ont été compensés sur le continent.



En d'autres termes, pour fonctionner correctement, les entreprises africaines modernes doivent dépendre de devises et de comptes étrangers. Cette règle particulière de la BEAC a essentiellement mis des centaines d'entreprises en attente, les condamnant à se frayer un chemin dans la paperasserie pour mener des opérations normales.



Le Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM) a rapporté que "71% des entreprises considèrent cette difficulté d'accès aux devises étrangères comme une préoccupation majeure". En raison de l'augmentation des délais et des coûts de transaction, les importateurs « ont de plus en plus de mal à payer leurs fournisseurs étrangers à temps ».



Ces problèmes touchent encore plus durement les industries dominées par le dollar, en particulier le secteur de l'énergie, qui dépend fortement des talents étrangers et d'une chaîne d'approvisionnement fiable. Gabriel Obiang Lima, ancien ministre des mines et des hydrocarbures de Guinée équatoriale, a parlé de « désastre pour le pétrole et le gaz dans le golfe de Guinée », qui a entraîné des pénuries de devises « terribles » et des retards dans les transactions.



De même, la Sonara, la raffinerie nationale du Cameroun, a connu des pénuries directement dues à "la rareté des devises étrangères et au blocage de ses opérations d'importation par la BEAC". Si une entreprise subventionnée par le gouvernement ne peut pas fonctionner correctement dans ces circonstances, c'est toute la région qui est en difficulté. Les recettes d'exportation supérieures à 5 millions de FCFA (francs centrafricains) doivent être rapatriées dans les 150 jours suivant la date d'exportation. Comme de nombreux États producteurs de pétrole et de gaz, la région de la CEMAC détient des réserves de devises étrangères pour couvrir les importations.



En 2018, les réserves de la CEMAC étaient suffisantes pour couvrir 2,7 mois d'importations, loin des cinq mois recommandés par le FMI. Pour augmenter les réserves en devises, la réglementation du FOREX stipule que les exportateurs doivent restituer leurs recettes aux pays de la CEMAC, plutôt que de les stocker indéfiniment sur des comptes à l'étranger.



Bien que nous comprenions la nécessité de renforcer les réserves de devises étrangères, cette décision n'est pas un plan viable à long terme : Elle indique aux investisseurs étrangers qu'ils ne peuvent pas faire de bénéfices. Nous ne pouvons pas convaincre les grands groupes énergétiques de financer davantage de projets d'exploration et de développement avec de telles restrictions. Lima l'a exprimé de la manière la plus succincte en 2019 : « Les entreprises disent : « Je ne vais pas investir 2 à 3 milliards de dollars là-bas si je ne peux pas les retirer ».



Malheureusement, peu de choses ont changé à cet égard. Ironiquement, les réserves de devises étrangères ont diminué en 2023, au lieu de rester stables - la décision n'a même pas atteint son objectif à court terme. Le directeur de la BEAC, Abbas Mahamat Tolli, a reproché aux opérateurs pétroliers et gaziers de ne pas rapatrier les devises étrangères. Plutôt que de pointer du doigt, Abbas Mahamat Tolli devrait cultiver de meilleures relations avec l'industrie pétrolière et gazière, qui fournit 70 à 75 % du PIB de la CEMAC.



Réputation internationale

En bref, ces réglementations du FOREX ont créé un environnement hostile pour les investisseurs étrangers - et le monde a commencé à s'en rendre compte. L'Administration du commerce international fait des références cinglantes aux règles du FOREX dans ses descriptions du Cameroun, du Tchad, du Gabon et de la République centrafricaine : « Presque toutes les transactions commerciales nécessitent l'approbation d'un haut fonctionnaire, ce qui rend le processus lourd et vulnérable à l'influence politique et à la corruption. » « Les entreprises internationales continuent d'éprouver des difficultés à se faire payer en temps voulu, et certaines entreprises du secteur pétrolier ont mis fin à leurs activités. »



Aller de l'avant

Nous exhortons la BEAC à rechercher un compromis raisonnable. La CEMAC a besoin de mesures pratiques pour maintenir les réserves de devises étrangères et lutter contre la fuite des capitaux, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - mais sans coûter à la région des milliers d'emplois, d'entreprises locales et d'investissements étrangers dont nous avons cruellement besoin pour libérer le potentiel de la CEMAC.



Le fait que des opérateurs continuent d'investir dans la CEMAC en dit long sur l'abondance de nos ressources naturelles et sur notre potentiel à long terme : Créons un environnement qui attire les acteurs avant-gardistes au lieu de les repousser.





Dans la même rubrique : < > Tchad : quel modèle de jeunesse faut-il pour le pays ? Tchad : comment faire pour attirer les jeunes dans le monde agricole ? Mission de paix en RCA : analyse de la Résolution 2745 (2024) du Conseil de sécurité Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)