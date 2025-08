Afrique : mettre fin aux décès évitables d'enfants de moins de cinq ans d'ici 2030

Les représentants gouvernementaux et les partenaires ont appelé à des mesures audacieuses pour renforcer le leadership régional, établir une responsabilisation solide, lutter contre les inégalités et mobiliser des financements durables.



Les pays africains ont pris des engagements audacieux pour faire face à la crise de la mortalité maternelle et infantile sur le continent, alors qu’un paysage sanitaire difficile, la diminution des ressources, le changement climatique et les conflits menacent d’annuler des décennies de progrès en matière de survie infantile.



Près de cinq millions d'enfants meurent chaque année de causes évitables avant l'âge de cinq ans. Près de 60 % de ces décès surviennent en Afrique, souvent causés par des maladies infectieuses telles que la pneumonie, la diarrhée, le paludisme et la méningite.



Et ce, malgré l'existence d'interventions éprouvées, comme les vaccins, qui ont sauvé 154 millions de vies au cours des 50 dernières années. Alors que l’échéance des Objectifs de développement durable (ODD) de 2030 approche, les gouvernements africains redoublent désormais d’efforts pour mettre fin aux décès évitables d’enfants de moins de cinq ans, comme le prévoient les objectifs mondiaux au cours des cinq prochaines années.