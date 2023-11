Afrique : un mois d'actions mondiales pour passer aux énergies renouvelables

À partir d'aujourd'hui, 350.org, en collaboration avec des groupes et des communautés de base en Afrique et dans le monde entier, participera à plus de 200 actions dans 46 pays qui donneront le coup d'envoi d'un mois d'action mondial pour appeler à une révolution des énergies renouvelables et à un abandon équitable des combustibles fossiles.



Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'une initiative de 350.org baptisée "Power Up", qui demande aux gouvernements du monde entier d'abandonner les combustibles fossiles polluants (charbon, pétrole et gaz) et de consacrer des investissements substantiels à la mise en place d'un avenir sûr, juste et durable, fondé sur des énergies renouvelables centrées sur l'homme.



Bien plus, ces actions se dérouleront également dans le contexte de l'annonce de profits faramineux par différentes entreprises de combustibles fossiles, qui privilégient de manière flagrante le profit aux dépens des populations et de la planète.



Alors que l'Afrique subit de plein fouet l'aggravation des impacts climatiques tels que les inondations, les sécheresses et les tempêtes, les communautés appellent les gouvernements à responsabiliser les pollueurs en les faisant payer par le biais d'une taxe sur leurs revenus et en réorientant ces fonds vers le financement d'un système d'énergie renouvelable ancré dans la justice.



Glen Tyler-Davies, chef de l'équipe d'Afrique du Sud, 350Africa.org, a déclaré : « La transition vers les énergies renouvelables est en cours. Le plus grand risque aujourd'hui est qu'il s'agisse de plus en plus d'une transition désordonnée - une transition sans plan clair qui préserve ou aggrave les inégalités en termes d'accès à l'énergie et de détenteurs du pouvoir sur la production d'énergie.



Cela ruinera les chances de créer un système énergétique et une société plus équitables. Nos dirigeants doivent se réveiller et comprendre cela. Ils doivent proposer et mettre en œuvre un plan pour une transition juste qui fournisse le pouvoir, au sens propre comme au sens figuré, à la population. Nous devons mettre en place un avenir énergétique propre, juste et renouvelable ».