Afrobaromètre en visite au CEDPE pour une éventuelle implémentation de ses activités au Tchad

Messieurs Richard Houessou et Lionel Ossé, respectivement Chargé de Projet Afrobaromètre pour les pays francophones et Assistant Manager de Projet, ont été reçus au siège du CEDPE ce mercredi 29 novembre 2023 par une équipe composée de la Coordinatrice, du Chargé de communication et de la Chargée des finances.



L’objectif de cette rencontre est d’étudier les possibilités pour Afrobaromètre de s’implanter au Tchad, de mener un sondage des citoyens et collaborer éventuellement avec le CEDPE. Il faut noter que cet institut créé en 1999, a son siège social à Accra au Ghana et opérait alors dans 12 pays. Aujourd’hui, ses activités s’étalent dans 44 pays. En Afrique centrale, il est présent au Gabon, au Cameroun et au Congo Brazzaville. Cette visite est aussi l’occasion pour ces responsables de jauger le degré d’ouverture démocratique du pays afin d’initier un projet de sondage des citoyens sur des thématiques aussi diverses que variées à savoir : la bonne gouvernance, la sécurité, l’extrémisme, les violences basées sur le genre, la migration, les changements climatiques… bref tout un éventail de problèmes auxquels font face les différents gouvernements africains.



Si en Afrique, on considère que seuls les intellectuels ont le droit d’exprimer leurs avis sur les questions sociétales, Afrobaromètre s’emploie à casser ces stéréotypes en donnant la parole aux simples citoyens pour dire ce qu’ils pensent et dans leurs propres langues. Les résultats des enquêtes sont directement envoyés aux décideurs, pour les renseigner sur les perceptions et les attentes des populations par rapport à leur gouvernance.

Ainsi, avant de décider de lever des fonds auprès de ses principaux donateurs que sont : l’USAID, la Banque Mondiale, la Coopération allemande, la Coopération japonaise, la Fondation MO Ibrahim… dans la perspective de mener un sondage d’opinion au Tchad, Afrobaromètre se posent des questions préalables telles que :



Est-ce qu’il y avait eu déjà une enquête d’opinion au Tchad ?

Quelle est la perception des pouvoirs publics par rapport à cette enquête ?

Est-ce que les opinions sont librement exprimées ?



Existe-il des moyens de communication efficaces pour répandre les résultats obtenus ?

Fort d’une riche expérience quinquennale, l’équipe de CEDPE s’est attelée à démontrer la capacité de la structure à mener une enquête d’opinion objective et indépendante. Un bref exposé sur les deux derniers sondages relatifs à la recrudescence inquiétante de la violence en période de transition et sur les attentes de la population par rapport au dialogue national inclusif a édifié les membres de Afrobaromètre.



Les échanges entre les membres de deux structures étaient fructueux et leur coopération permettra à coup sûr aux pouvoirs publics de se faire une idée sur les priorités des citoyens tchadiens en vue d’y répondre.