Afrobasket : Tchad vs Guinée équatoriale, une revanche décisive dimanche

L'équipe de basketball des SAO du Tchad affrontera ce dimanche à Malabo, en match retour, la Guinée équatoriale, dans le cadre du tour éliminatoire de l'afrobasket 2021.



Le résultat du match est décisif en vue des éliminatoires.



Une stratégie offensive



Au match aller qui a eu lieu jeudi, l'équipe nationale de basketball du Tchad s'est inclinée face à celle de la Guinée équatoriale. L'équipe nationale de Nzalang a battu l'équipe nationale du Tchad par 81-71.



Sur le terrain, l'équipe du Tchad était composée des joueurs Mamadjibe Francis, Ndilngar Oliver, Allah Asra Doungous, Djimasal Bienvenue, Eldjimbaye Djedeboum Roland, Moguena Richard, Ndoumanger Forel, Nakidjim Placide, Deta Yantanger Nato et Kolmia Roanald.



Les équato-guinéens ont pris le dessus du match avec une stratégie offensive. A la pause, ils menaient par 38 contre 25 points pour le Tchad.



Deux victoires pour le Tchad



Les joueurs tchadiens ont battu vendredi l'équipe gabonaise, sur un score de 75-49 au terme du match retour à Malabo, en Guinée équatoriale.



Il s'agit du troisième match de l'équipe tchadienne de basketball après sa première victoire contre l'équipe gabonaise, et sa défaite contre l'équipe de la Guinée équatoriale.



Si le Tchad parvient à se qualifier pour le deuxième tour, il se retrouvera avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Guinée Conakry, des pays qualifiés d'office qui ont participé à l'Afrokbasket précédent.