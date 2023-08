Aide humanitaire au Tchad : Le Croissant Rouge du Qatar apporte un soutien vital

Au cours de cette opération, le Croissant Rouge du Qatar a généreusement offert 1000 kits alimentaires et 1000 autres kits non alimentaires, touchant ainsi hommes, femmes et enfants dans le besoin. Cette contribution significative permettra aux réfugiés de renforcer leur alimentation et de mieux faire face aux difficultés à venir. Notons que le don de 60 tonnes de vivres et non-vivres témoigne de l'engagement profond du Croissant Rouge du Qatar envers les actions caritatives et humanitaires en Afrique et dans le monde.



En répondant à cet appel urgent, le Croissant Rouge du Qatar démontre son rôle essentiel en tant qu'organisation caritative majeure, apportant un soutien humanitaire crucial dans des situations de crise à travers le globe.