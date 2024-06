Aide humanitaire hongroise au Tchad après les explosions du 18 juin

Le 18 juin 2024, plusieurs explosions ont secoué un entrepôt de munitions à N'Djamena, la capitale du Tchad. Ces explosions ont causé des dégâts importants et ont fait de nombreux blessés graves, nécessitant des soins médicaux urgents.



En réponse à cette catastrophe, l'Agence Hungary Helps a mobilisé ses ressources pour fournir une aide humanitaire d'urgence au Tchad. Un convoi de 35 boîtes de médicaments a été livré au Centre Hospitalier Universitaire la Référence Nationale. Ces médicaments essentiels contribueront à soigner les blessés et à faciliter leur guérison.



L'Agence Hungary Helps a tenu à remercier les médecins et l'ensemble du personnel médical de l'hôpital pour leur dévouement et leur engagement sans faille dans la prise en charge des victimes. L'Agence a également souhaité un prompt rétablissement aux patients blessés.



Cet acte de solidarité de la Hongrie envers le Tchad témoigne de son engagement à soutenir les pays en difficulté et à apporter une aide humanitaire d'urgence aux populations dans le besoin.