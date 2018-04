POINT DE VUE

Aimer le Barça ou le Real ne doit pas vous faire oublier votre Islam

Alwihda Info | Par Kamal Znidar - 13 Avril 2018 modifié le 13 Avril 2018 - 18:54

Dès qu'un match de football commence, nous oublions que nous sommes musulmans et que nous serons jugés demain le Jour de Jugement sur chacune de nos actions et chacun de nos propos. Nous insultons celui-là et diabolisons l'autre. Nous accusons celui-là de favoritisme et l'autre de corruption. Et on oublie qu'on va être interrogés sur tout ça dans l'au-delà.