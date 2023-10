Air France : les vols restent suspendus au Mali en attendant l'examen de la demande de reprise

En conséquence, les vols d'Air France restent suspendus pendant la période d'examen de la demande. Cette suspension a été décidée unilatéralement par la compagnie aérienne, sans une notification préalable adéquate aux autorités et aux clients.



Le Ministre des Transports et des Infrastructures réaffirme son engagement envers la souveraineté du Mali, conformément aux trois principes énoncés par le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Ces principes incluent le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenariats établis par le Mali, ainsi que la prise en compte des intérêts essentiels du peuple malien dans toutes les décisions.



L'examen de la demande de reprise des vols d'Air France sera crucial pour l'avenir des liaisons aériennes entre le Mali et la France, et il est suivi avec attention par les autorités et le public.