[Alerte actualité] : la Fondation Jack Ma et la Fondation Alibaba partagent un manuel sur la prévention et le traitement du coronavirus ; établissent un programme mondial pour un partage d’information accru entre le personnel médical mondial

La Fondation Jack Ma (www.JackMaFoundation.org.cn) et la Fondation Alibaba partagent les leçons acquises et l’expérience tirée clés des médecins, et autres administrateurs et collaborateurs médicaux du premier hôpital affilié, l’École de médecine de l'Université du Zhejiang (FAHZU), qui sont sur la ligne de front dans le traitement contre le COVID-19 en Chine et essentiels au ralentissement sa propagation.

Sous la forme d'un manuel numérique, les administrateurs médicaux et autres collaborateurs partagent à l'échelle mondiale ce qu'ils ont appris à chaque étape du processus, du dépistage au diagnostic et traitement des patients qui ont contracté le COVID-19. Le manuel est désormais disponible en sept langues : chinois, anglais, français, italien, japonais, espagnol et turc, et il sera bientôt disponible dans d'autres langues. Toutes les versions du manuel peuvent être téléchargées sur Covid-19.AlibabaCloud.com.

Sur une période de 50 jours, FAHZU a admis 104 patients atteints du COVID-19, dont 78 patients gravement malades. Grâce aux travaux novateurs du personnel médical et aux investissements dans les nouvelles technologies, FAHZU a jusqu'à présent réussi à traverser la crise de santé publique sans aucune infection du personnel médical, aucun diagnostic manqué ou décès de patient.

Les versions chinoise et anglaise du manuel ont été consultées 1,4 million de fois au cours des cinq premiers jours suivant sa publication. La Fondation Jack Ma et la Fondation Alibaba espèrent que ce manuel s’avérera utile et pratique pour les administrateurs et collaborateurs médicaux du monde entier dans le traitement des patients atteints du COVID-19.

Le manuel fait partie du programme d’échanges globaux baptisé Global MediXchange for Combating COVID-19 (GMCC) (Covid-19.AlibabaCloud.com), élaboré conjointement par la Fondation Jack Ma une deuxième Alibaba Fondation. Il a été conçu de façon à permettre aux experts médicaux du monde entier de communiquer de manière transparente entre eux pour partager leur expérience inestimable de la lutte contre la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19) et de se poser et répondre aux questions des autres. À ce jour, la plupart des demandes proviennent d'établissements médicaux aux États-Unis, en Turquie, au Royaume-Uni, au Pakistan, en Espagne et en Allemagne.

« La connaissance, c'est le pouvoir ! Nous avons lancé une plate-forme en ligne permettant aux médecins et infirmières du monde entier d'échanger des idées, des leçons et des savoir-faire pour lutter contre le virus. Nous invitons tous les hôpitaux à rejoindre les hôpitaux chinois sur cette plate-forme ouverte Covid-19.AlibabaCloud.com. Un monde, un combat ! », a écrit Jack Ma dans un tweet (https://bit.ly/2Jj3Yki) mercredi.

La plate-forme internationale de communication des experts médicaux International Medical Expert Communication Platform (https://bit.ly/2xpxe6s) constitue une autre pièce maîtresse du programme.

Jusqu'à présent, plus de 440 établissements médicaux de 104 pays et régions ont fait la demande pour apprendre et partager leurs expériences dans la lutte contre le COVID-19 via la plate-forme. Les collaborateurs médicaux doivent demander à devenir membres de la plate-forme et être approuvés. Une fois approuvés, ils sont libres de participer à des discussions et séances individuelles et de groupe.

Grâce à la vidéoconférence et à la traduction de l'IA à partir de et vers 11 langues (arabe, chinois, anglais, français, indonésien, japonais, russe, espagnol, thaïlandais, turc et vietnamien), la plate-forme vise à bâtir une communauté virtuelle.

Pour plus de détails, veuillez consulter Alizila (https://bit.ly/2UEgP62).

Veuillez suivre Jack Ma (https://bit.ly/2QQUFfA) et Jack Ma Foundation (https://bit.ly/3dIfunw) sur Twitter pour les dernières informations concernant les efforts de lutte contre le COVID-19 de la Fondation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.