Allah-Maye Halina : le nouveau Premier ministre du Tchad est un diplomate chevronné

Après avoir fait l’essentiel de sa riche carrière dans la diplomatie, c’est véritablement un homme du sérail qui a été promu ce 23 mai 2024, au poste de Premier ministre. Ceci au moment où le Tchad procède au retour à l’ordre constitutionnel, avec l’élection à la présidence de la République de Mahamat Idriss Deby Itno.



En effet, du 17 octobre 2016, jusqu’à sa promotion comme Premier ministre, Allah-Maye Halina occupait le poste stratégique de directeur général du protocole d'Etat à la présidence de la République.



Entre temps, il aura été tour à tour : conseiller du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine (2005-2006) ; directeur adjoint des Organisations et des Relations économiques internationales (2006-2007) ; directeur adjoint du Protocole (2007-2008) ; directeur de l'Accueil et du Cérémonial (2008-2010).



En 2002, le Premier ministre a brillamment obtenu sa maîtrise en relations internationales, option diplomatie, à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun de Yaoundé (IRIC), après avoir glané une licence en sciences humaines, option histoire-géographie, à l’Université du Tchad.



Par ailleurs Allah-Maye Halina est détenteur de plusieurs autres parchemins, parmi lesquels : le certificat de participation au cours de formation sur le protocole, Quai d'Orsay, Paris (France) ; le certificat de participation au séminaire sur la politique commerciale des pays Francophones, Antananarivo (Madagascar) ; le certificat de participation sur la politique commerciale des pays francophones membres de la CEMAC, Libreville (Gabon) ; le diplôme de participation au 10ème cours d’introduction à l'OMC, Genève (Suisse) ; le diplôme du 37ème cours sur le droit des réfugiés, Institut International du Droit des Réfugiés, San-Remo (Italie).



C’est donc sur cette tête bien faite et bien pleine, du haut commis de l’Etat, ancien secrétaire général adjoint de l'Association des Etudiants de l'Université du Tchad (AEUT), ancien membre de la Coordination de la Médiation sur le conflit du Darfour, que le président Mahamat Idriss Deby Itno a jeté son dévolu, pour conduire le tout premier gouvernement de la 5ème République du Tchad.



Originaire de Gounou-Gaya (Mayo-Kebbi-Est), le nouveau Premier ministre, âgé de 57 ans, est marié et père de 07 enfants. Il est commandeur de l'Ordre National du Tchad.