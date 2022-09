Amina Priscille Longoh : « il n'est jamais question d'instaurer l'homosexualité au Tchad »

La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Amina Priscille Longoh, a apporté des clarifications sur le Code des personnes et de la famille, après des vives réactions en plénière du Dialogue national.



« C'est le Code des personnes et de la famille, ce n'est pas le Code de la femme comme beaucoup le confondent. (...) Depuis 25 ans, nous continuons à parler de ce Code avec toujours la même méfiance, malheureusement expressément entretenue. Ce que nous avons entendu hier, dans la salle, est malheureusement tout, mais sauf l'expression d'une nation unie et laïque », indique la ministre.



Selon elle, « 80% des intervenants n'ont pas lu ce Code. Ceux qui l'ont lu savent qu'il n'est jamais question d'entretenir ou d'instaurer l'homosexualité au Tchad. L'article 155 de ce Code stipule clairement qu'il ne peut jamais y avoir en République du Tchad, un mariage entre deux personnes de même sexe ».



Le président du présidium, Gali Ngoté Gatta a également réagi à la polémique : « personne n'a dit qu'on va imposer le Code des personnes et de la famille ». Il a toutefois relevé que les participants sont en droit de s'exprimer sur ledit Code. Et d'ajouter : « c'est la décision la plus sage de le retirer du contexte actuel ». Le milieu religieux est vent debout contre des propositions du projet de Code des personnes et de la famille.



Jeudi, Cheikh Ali Nahar Zene s'est opposé particulièrement à tout débat sur le mariage homosexuel : « ce n'est pas de notre culture. Un homme qui épouse un homme, et une femme qui épouse une femme, nous ne sommes pas des animaux ». Les leaders religieux ont clairement mis en garde contre tout débat sur le Code aux assises nationales.



Selon eux, ce n'est pas le cadre idéal. À travers une déclaration, les oulémas ont prévenu que cela serait inacceptable. Ils ont mis en garde les participants et le présidium.