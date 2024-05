Angola : TotalEnergies donne le feu vert à un projet offshore pour accroître la production de pétrole

Cette annonce marque le début du développement du projet en eaux profondes Kaminho, d'une valeur de 6 milliards de dollars - le premier développement à grande échelle en eaux profondes dans le bassin de Kwanza.



En tant que porte-parole du secteur africain de l'énergie, la Chambre africaine de l'énergie (AEC) félicite les partenaires pour l'étape franchie. L'AEC estime que ce projet établira un standard élevé pour le développement de projets en eaux profondes, à la fois en Angola et sur l'ensemble du continent. Le bloc 20/11 est développé par TotalEnergies en tant qu'opérateur (40 %), l'entreprise énergétique Petronas (40 %) et la compagnie pétrolière nationale angolaise (NOC) Sonangol (20 %).



Situé à environ 100 km au large des côtes angolaises, à une profondeur d'eau de 1 700 mètres, le projet comprend une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) d'une capacité de 70 000 barils par jour (bpj).



Le FPSO - le septième développé par TotalEnergies en Angola - sera connecté à un réseau de production sous-marin, et plus de 10 millions d'heures de travail sont attendues, principalement pour les opérations en mer. Maintenant que le FID a été atteint, la production devrait commencer d'ici 2028.



L'Angola s'est fixé pour objectif de maintenir sa production pétrolière à 1,1 million de bpj d'ici à 2027 et de la porter ensuite à 2 millions de bpj. Le projet Kaminho contribuera à augmenter la production tout en créant des emplois et en soutenant la croissance économique.



Premier développement dans la zone maritime du bassin de Kwanza, le projet Kaminho représente une nouvelle frontière pétrolière et s'inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à consolider l'empreinte du pays en tant que l'un des plus grands acteurs pétroliers et gaziers du continent.



Pour TotalEnergies, l'obtention du FID souligne l'engagement de la major énergétique à développer les réserves de pétrole et de gaz offshore de l'Angola. Présente dans le pays depuis plus de 70 ans, la société a établi un partenariat de longue date avec l'Angola. Le projet Kaminho renforce ce partenariat tout en démontrant l'expertise de TotalEnergies dans le développement de pétrole et de gaz à faible coût et à faibles émissions en Afrique.



Pour Sonangol, la NOC angolaise devenue opérateur, le projet souligne le rôle émergent de l'entreprise en tant qu'acteur majeur du marché pétrolier et gazier angolais en amont. À la suite d'une initiative nationale de privatisation, Sonangol s'est transformée en un opérateur compétitif, et son partenariat avec TotalEnergies sur le projet Kaminho démontre à la fois son expertise et sa contribution stratégique au développement de projets pétroliers et gaziers à grande échelle.



« L'Angola, l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz d'Afrique, ne cesse de prouver sa volonté d'accroître sa production et de réduire la pauvreté énergétique grâce à la monétisation du pétrole et du gaz. L'annonce de TotalEnergies et de l'ANPG constitue une étape cruciale dans la réalisation de cet objectif et l'AEC salue les efforts déployés par les partenaires du bloc 20/11 pour faire avancer cet important projet.



Les champs de Cameia et de Golfinho renforcent le statut de l'Angola en tant que producteur mondial majeur », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC. Outre l'annonce du FID, TotalEnergies a signé un protocole d'accord avec Sonangol EP pour la dé-carbonisation de l'industrie pétrolière et gazière, jetant ainsi les bases d'une nouvelle ère de développement pétrolier et gazier à faible émission de carbone en Angola.