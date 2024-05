Angola : TotalEnergies lance le projet en eaux profondes Kaminho

TotalEnergies (40%) et ses partenaires du bloc 20/11, Petronas (40%) et Sonangol (20%), ont annoncé avoir pris la décision finale d’investissement (FID) du projet Kaminho, un projet destiné à développer les champs de Cameia et Golfinho, situé à 100 km au large des côtes angolaises, par 1 700 m de profondeur d’eau. Cette FID a été rendue possible grâce à une étroite collaboration avec le concessionnaire, l’Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG).



Le projet Kaminho, qui est le premier grand développement en eaux profondes dans le bassin de la Kwanza, comprend la conversion d’un tanker de type VLCC (Very Large Crude Carrier) en unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), qui sera reliée à un système de puits sous-marins. Conçu de façon à minimiser les émissions de gaz à effet de serre et éliminer le torchage de routine, ce FPSO est tout électrique et le gaz associé sera entièrement réinjecté dans le réservoir. La production devrait démarrer en 2028, avec un plateau de 70 000 barils de pétrole par jour.



Le projet Kaminho impliquera 10 millions d’heures de travail en Angola, essentiellement pour les opérations offshore et la construction sur les chantiers locaux.



A cette occasion, TotalEnergies et Sonangol EP ont également signé un protocole d’accord afin de mutualiser leur expertise en Recherche et Technologie notamment sur la décarbonation de l’industrie pétrolière et gazière, avec un fort accent mis sur la réduction des émissions de méthane et les énergies renouvelables. Les équipes de TotalEnergies apporteront un soutien à leurs homologues de Sonangol EP pour le démarrage et l’opération de leur nouveau centre de R&D de Sumbe et pour le développement des compétences des équipes de Recherche et Technologie de Sonangol, en particulier en géologie des réservoirs, électrification des procédés, et photovoltaïque.