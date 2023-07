Anniversaire du coup d'État manqué en Turquie : La TIKA et l'ambassade turque au Tchad honorent la démocratie et la résistance

Le 15 juillet 2016 marque exactement sept ans depuis que le président turc Recep Tayyip Erdogan a échappé à une tentative de coup d'État qui a entraîné la mort de plusieurs centaines de personnes, tant civiles que militaires, et a causé de nombreux blessés. Le gouvernement turc a accusé et qualifié le groupe Fethullah Gülen de groupe terroriste à l'origine de cette tentative de coup d'État manquée.



En effet, l'Agence turque pour la coopération et le développement (TIKA) et l'ambassade de Turquie au Tchad ont commémoré le septième anniversaire de la tentative de coup d'État ratée le 14 juillet 2023, dans les locaux du complexe Maarif à N’Djamena. L'ambassadeur de Turquie au Tchad ainsi que le ministre tchadien de la Formation professionnelle, des Métiers et de la Microfinance, Ousmane Moussa Mahamat, étaient présents lors de cette cérémonie commémorative.



Le président du groupe d'Amitié Tchad-Turquie, Hassan Allafouza, a affirmé que cette journée est considérée comme la victoire du peuple turc qui, à travers son parlement, ses partis politiques et la société civile, est descendu dans les rues pour défendre la démocratie et résister à un coup d'État sanglant, suite à l'appel lancé par le président Recep Tayyip Erdogan. "Le devoir de mémoire consiste à lutter pour que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas, à apprendre du passé afin de travailler pour un présent et un futur plus prometteurs et meilleurs", a-t-il déclaré. "Le parlement du Tchad, par le biais de son groupe d'Amitié interparlementaire tchado-turc, au nom de son président Haroun Kabadi, réaffirme sa solidarité avec le peuple turc et réitère son soutien total aux institutions légales mises en place par le peuple", a ajouté Hassan Allafouza.



L'ambassadeur de Turquie au Tchad, Kamel Kaygisiz, a souligné que la démocratie turque serait indéniablement blessée aujourd'hui si le coup d'État de 2016 avait réussi. Il a accusé l'organisation Fethullah Gülen d'avoir tenté de mettre en place un régime radical et fondamentaliste fidèle uniquement à leur chef. Selon lui, certains de ces conspirateurs ont été arrêtés tandis que d'autres ont fui la justice pour se réfugier dans des pays étrangers. Il a appelé la communauté internationale à accompagner son pays dans la lutte contre le terrorisme et a également rendu un hommage mérité au feu maréchal Idriss Deby Itno, l'un des tout premiers dirigeants à condamner la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016.