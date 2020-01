ACTUALITES Appel à projets « Expression citoyenne » 2020 de l’ambassade de France au Niger

8 Janvier 2020





L’ambassade de France au Niger soutient des activités d’Organisations de la Société civile (OSC) pour la sensibilisation et la promotion des Droits de l’Homme (DH) et les Objectifs de Développement durable (ODD). Toutes les OSC nigériennes légalement enregistrées peuvent soumettre un projet dans l’un des trois thèmes prioritaires retenus pour l’année 2020, en suivant les présents termes de référence et les modèles de note conceptuelle et budget fournis. I. PRINCIPALES ORIENTATIONS DE L’APPEL A PROJETS 1. AXES D’INTERVENTION DES PROJETS

Le présent appel à projet s’adresse aux OSC désireuses de proposer des activités sur trois thématiques prioritaires : 1) Paix, gouvernance et démocratie ; 2) Genre et inclusivité ; 3) Environnement et adaptation au changement climatique.

L’ambassade encourage la soumission par des OSC nigériennes d’actions de sensibilisation, formation et information. Les projets multi-actions seront préférés aux projets ponctuels et il est conseillé, pour garantir la cohérence et la visibilité des activités, de s’inscrire dans le calendrier mondial des journées de mobilisation sur les thématiques suggérées. 2. CRITERES DE SELECTION DES PROJETS La pré-sélection, puis la sélection des OSC soutenues, se fera sur la base de six critères :

Pertinence du projet (présentation du contexte, définition des objectifs, bénéficiaires, etc.) ;

Couverture géographique (les projets incluant des activités dans les CCFN de Niamey et Zinder et les Alliances françaises d’Agadez et Maradi sont encouragés) ;

Caractère innovant ;

Capacité de l’OSC à mener à bien le projet (expériences précédentes réussies) ;

Durabilité du projet (mise en réseau d’acteurs, renforcement de capacités, etc.) ;

Qualité de la proposition financière (allocation optimale des ressources). 3. MONTANT DES SUBVENTIONS OCTROYEES

Le montant des subventions accordées sera fonction de l’ampleur géographique et temporelle des projets mais n’excédera pas 3 000 000 FCFA (trois millions de francs CFA). Le budget ne devra pas prévoir de per diem pour les simples participants aux activités (mais uniquement des défraiements). Les projets prévoyant un cofinancement sont encouragés : les pistes de cofinancement devront apparaître dans la proposition de budget. 4. DUREE DES PROJETS

L’exécution et la justification des projets devront être réalisées avant le 31/12/2020. II. CRITERES D’ELIGIBILITE DES STRUCTURES

Le présent appel à projets s’adresse aux structures disposant de la personnalité morale de droit nigérien et uniquement aux OSC telles que les Organisations non-gouvernementales (ONG), les associations de développement, les fédérations, les syndicats, les coopératives, les faîtières, les groupements féminins.

Les entités porteuses de projets devront avoir une durée d’existence légale de six mois minimum (document officiel à l’appui), disposer d’un Relevé d’Identité bancaire (RIB) et avoir déjà mené avec succès des activités sur la thématique choisie. III. MODALITES DE CANDIDATURE

Chaque structure ne peut soumettre qu’un seul projet. En cas de soumission d’un projet commun à plusieurs entités, l’une d’elles doit être désignée comme cheffe de file.

Deux appels à projets sont prévus en 2020. Le calendrier du premier (janvier) est le suivant :

Lancement de l’appel à projets Lundi 6 janvier 2020

Séance d’information et appui par l’ESC sur base de volontariat Janvier 2020

Date limite de réception des documents de projet Vendredi 31 janvier 2020

Présélection Vendredi 14 février 2020

Finalisation des documents de projet présélectionnés Février 2020

Sélection Vendredi 28 février 2020

Conventionnement Mars 2020

Formation, appui-conseil de l’ESC Mars – décembre 2020

Mise en œuvre Mars – décembre 2020

Justification Avant le 31 décembre 2020 Les OSC candidates doivent utiliser les canevas fournis (note conceptuelle, budget). Elles peuvent solliciter un appui auprès de l’Espace Société civile (ESC) du Centre culturel franco-nigérien (CCFN) pour l’élaboration de leur proposition, dans le courant du mois de janvier (demande de RDV à adresser à Mme Jil GROSS : vsi@ccfnjeanrouch.org). Les propositions doivent être envoyées par mail à Mme Delphine LAURORE, chargée de mission Gouvernance et coordination de l’aide, Service de Coopération et d’Action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au Niger. (delphine.laurore@diplomatie.gouv.fr). Retrouvez tous les détails sur le fichier suivant : Appel A Projet Expression citoyenne janvier 2020 (http://bit.ly/35zp7zF)

Note conceptuelle expression citoyenne (http://bit.ly/2QZtuOT)

esc-guide pratique-montage de projets (http://bit.ly/2QW5YlV)

Budget par activites expression citoyenne (http://bit.ly/2QWgsln) Distribué par APO Group pour La France au Niger.



