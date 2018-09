INTERNATIONAL Après la Ville de Changsa : Denis Sassou N'Guesso met le cap sur Shangai

7 Septembre 2018

Denis Sassou N’Guesso et sa suite sont arrivés à Shanghai ce vendredi, 07 septembre 2018. C’est la troisième étape de la visite d’Etat qu’il effectue en Chine depuis le début du mois. Le 06 septembre dernier, il était dans la ville de Changsa, où il a été invité à prendre part au 4ème Forum sur l’investissement chinois en Afrique.

Après Beijing la capitale où il a pris part aux côtés de ses pairs africains au Forum de coopération Chine-Afrique, le chef de l’Etat congolais a mis le cap sur la ville chinoise de Changsa, deuxième étape de la visite d'État au pays de l'empire du milieu. Son séjour dans cette localité de la province de Hunan a donné l’opportunité de visiter l’île aux oranges. Le président Denis Sassou N’Guesso a, ainsi, revisité l'histoire culturelle et politique de cette ville de Changsa, en se rendant au pied de l'imposante statue en pierre de Mao Tse Toung qui attire plusieurs visiteurs chinois et étrangers.



Par la suite, Denis Sassou N’Guesso et la délégation qui l’accompagne se sont rendus à Shaoshon, où le chef de l’Etat congolais a déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle de l'ancien président chinois, Mao Tse Toung. Il a également visité le mémorial dédié à l’ancien dirigeant chinois. Sur les pages du livre d’or de ce temple d’histoire, le chef de l’Etat congolais a écrit : «... Nous nous réjouissons de visiter pour la seconde fois Shaoshan, situé dans la riche province de Hunan, vivier par ailleurs, des nombreux talents et cadres de valeur. Pour le monde entier Hunan est aussi le pays natal de Mao..., fondateur de la nouvelle Chine »



Pour Denis Sassou N’Guesso, Mao Tsé Toung fut une « personnalité immense, légendaire [qui] a amené à la victoire la lutte de libération nationale et a proclamé la République Populaire de Chine ». « Mao a apporté à l'histoire de son pays, sa vision moderne, sa contribution exceptionnelle que les autres peuples du monde apprécient, a poursuivi le Président de la République. Il n’a pas omis d’évoquer l’initiative chinoise " la Ceinture et la Route ' dans ses écrits : « En ce début merveilleux du mois de septembre 2018, alors que la Chine, sous la haute direction du président Xi Jinping, a lancé avec succès son initiative la Ceinture et la Route et qu'avec l'Afrique solidaire, elles viennent de sceller leur coopération dans un partenariat global stratégique et gagnant-gagnant ». Pour Denis Sassou N’Guesso, « il était du devoir du président de la République du Congo, grand ami de la Chine en visite d'Etat de faire le voyage de Shaoshan, afin de rendre un hommage mérité à Mao. Les héros des peuples sont immortels », a conclu le président congolais.



Outre les sites culturels, le président Denis Sassou N’Guesso a également visité le jeudi 06 septembre, des sociétés industrielles de Changsa. La ville de Changsa, à l'instar de plusieurs autres villes chinoises orientées vers les infrastructures de production de biens et de services, concentre plusieurs unités de production industrielles.



Des échanges fructueux



La visite du musée de Mao Tse Toung et le dépôt de la gerbe de fleurs sur la stèle de ce dernier, ainsi que la visite des entreprises ont été précédés, le 5 septembre 2018 des échanges qualifiés de fructueux avec les autorités provinciales de Hunan. Denis Sassou N’Guesso et ses hôtes ont échangé sur les opportunités d'investissement qu'offrent réciproquement les deux pays, à travers le partenariat stratégique gagnant-gagnant scellé par les présidents Xi Jinping et Denis Sassou N’Guesso.

























