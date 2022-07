Après le Cameroun, le président français en visite au Bénin

Emmanuel Macron a été accueilli à l'aéroport international de Cotonou par une délégation gouvernementale conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Monsieur Aurelien Agbenonci et composée du ministre d'État en charge de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, ainsi que du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Monsieur Jean-Michel Abimbola.



Le président français se rendra ensuite en Guinée-Bissau pour la dernière étape de sa tournée.