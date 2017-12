Arbre de Noël : Mtn Côte d’Ivoire comble 500 enfants vulnérables à Abobo et Anyama

Dans la ferveur de la fête de Noël, Mtn Côte d’Ivoire a organisé une tournée dans différentes communes du district d’Abidjan, ainsi que dans cinq villes de l’intérieur du pays, dénommée « Noël chez vous ». Celle-ci s'est articulée autour des enfants défavorisés, à qui cette maison de téléphonie mobile qui se veut citoyenne leur a offert des cadeaux, par le biais du père Noël.

Ainsi, 500 enfants vulnérables des communes d'Abobo et d'Anyama ont été comblés en présence de leurs parents.



Selon le directeur technique de ladite entreprise, Séka Hyacinthe, « cette action humanitaire et de bienfaisance s'inscrit dans la politique sociale dénommée ‘’21 jours d'actions citoyennes’’ », initiée chaque année.



A Abobo, ce sont 400 enfants vulnérables du fait du Vih-Sida qui ont reçu des cadeaux à la paroisse Saint-Joachim, sise à Abobo-Baoulé. Le curé de ladite paroisse, le père Armand Téhé N'guessan s'est réjoui de cette initiative, qui apporte de la joie aux enfants et soulage par conséquent leurs parents en ces temps de fêtes de fin d’année.

Pour ce qui est de la commune d'Anyama, les bénéficiaires aux nombres 100, dont l'âge est compris entre 3 et 17ans, sont les orphelins et des pensionnaires d'une école appartenant à une Ong.



D’après le communiqué de presse, la tournée s'est déroulée en deux étapes. La première a consisté à la remise de chèques à quatre structures dont l’effectif des enfants était inférieur à 100. Ce chèque d’une valeur de 1,3 million de F Cfa a été destiné à l'achat de vivres, non vivres et de jouets pour ces enfants. Quant à la deuxième étape, elle a consisté en une remise de cadeaux et dons à plus de 2 000 enfants au total, à travers le pays.

Mtn Côte d’Ivoire qui se veut en phase avec la Responsabilité sociétale environnementale (Rse), son directeur général, Fredy Tchala a déclaré : « L’on peut cacher la bonté de l’homme, mais pas l’éteindre. La fête de Noël est une occasion de rappeler aux populations qu'elles existent pour nous et que nous sommes sensibles à leurs difficultés ». Pour lui, il est important de rendre aux communautés la considération qu'elles apportent à l’entreprise.