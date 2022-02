Arnaque au Bitcoin au Tchad : plus de 2000 victimes, trois nigériens en fuite

Un mandat d'arrêt international a été émis contre trois citoyens nigériens qui ont pris la fuite. Deux tchadiens ont agi en complicité avec eux. "Ils ont déjoué la vigilance du gouvernement qui leur a donné" un numéro d'identification fiscal, explique Me. Alain Kagonbé. Ils se sont présentés comme une banque spécialisée dans le dépôt de Bitcoin.



Parmi les victimes, "il y a des étudiants, des élèves, et des hauts responsables qui ne veulent pas se faire enregistrer. Nous totalisons plus de 2000 victimes de ces escrocs. Deux tchadiens ont agi en complicité avec eux", selon Me Alain Kagonbé.



L'avocat au barreau du Tchad appelle les citoyens à la vigilance. Me. Alain Kagonbé estime que le gouvernement a facilité l'installation des escrocs.



"C'est à coup de milliards. Faites très attention à certaines offres alléchantes irréelles. Ceux à qui l'État octroie des autorisations, il faut qu'il s'assure qu'ils ont une bonne moralité", préconise Me Alain Kagonbé.