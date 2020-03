Aspects épidémiologique et clinique de la grippe : un doctorant tchadien honoré en Guinée

Les aspects épidémiologique et clinique des cas de grippe reçus dans les centres de surveillance de grippe de la ville de Conakry (Guinée), c'est le sujet d'une thèse soutenue avec brio par un doctorant tchadien ce 17 mars 2020.



Idriss Issakha Abbo a obtenu la mention très honorable ce mardi, dans l'amphithéâtre de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.



Sa présentation a séduit le jury. ll a bâti sa thèse sur une étude minutieuse de trois mois dont l'objectif était de déterminer la fréquence de la grippe dans la ville de Conakry. L'étude visait également à décrire les caractéristiques socio-démographique et clinique des patients et d'identifier les principaux types des virus grippaux circulants.



"C'est un réel plaisir pour moi de soutenir ma thèse et d'avoir une mention très honorable", déclare Dr. Idriss Issakha Abbo, qui se dit très satisfait pour cet acte qui honore le Tchad.



Sa réussite, il l'a dédie notamment à sa famille pour l'affection qu'elle n'a jamais cessé de lui accorder, de même que sa générosité et son soutien sans cesse.



Le souhait de ce jeune de 27 ans est désormais de revenir au Tchad pour servir son pays. Il envisage également de continuer ses études.



A l'endroit de la jeunesse, il l'appelle à ne pas négliger les études. "Le cerveau est très actif étant jeune", dit-il.