Assainissement : Let's Do It Tchad annonce un projet pour changer les comportements

Le projet citoyen et communautaire des structures universitaires et scolaires vise à inculquer les valeurs citoyennes et la participation communautaire aux étudiants et élèves, assainir les structures universitaires, scolaires et leur environnement, accompagner les pouvoirs publics et les collectivités locales dans leur politique d'assainissement de la ville, contribuer à l'atteinte des ODD et cultiver le brassage et le vivre ensemble.



Casmir Yodoyman, en charge du pilotage du projet, précise que l'objectif est éliminer les ordures d'ici 2030. Malgré le manque de moyens, le projet va se déployer.



Pourquoi choisir les structures universitaires et scolaires ?



Selon Casimir Yodoyman, les élèves et étudiants sont les cadres de demain donc il est important qu'ils soient informés et outillés sur les valeurs citoyennes et communautaires car ils constituent la majorité de la population. Les établissements étant les lieux d'apprentissage et de transmission de la connaissance, ils sont les lieux indiqués pour réussir une transformation effective des mentalités et des comportements.



Le projet sera lancé officiellement à l'école Bellevue le 29 janvier 2022.