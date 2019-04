Assainissement de N'Djamena : un guide pour les maires d'arrondissement

Le Gouvernement et la coopération française ont présenté ce mardi 9 avril à N'Djamena, un document de référence élaboré au profit des maires de commune de la capitale dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. Le document servira de guide aux maires pour orienter leurs actions en vue d'assainir N'Djamena.



Il fait suite à deux ateliers de novembre 2017 et mars 2018 avec les services de l'Etat et les maires pour l'organisation des services d'eau et d'assainissement, dans le cadre de la décentralisation. Il permettra le développement de ces services pour l'amélioration de leur fonctionnement et de leur pérennité.



"Ce document devra permettre aux communes de maitriser les différents paramètres de l'organisation des services ruraux et d'assainissement qui sont les prérequis fondamentaux pour le développement économique local", a expliqué la représentante du ministère de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Amina Kodjiana.



Elle estime que ce guide va permettre de résoudre les défis auxquels la capitale fait face, notamment l'insalubrité, les inondations et l'accès à l'eau potable.



Les objectifs du développement durable fixent à 2030 la garantie d'un accès universel à l'eau potable et à l'assainissement. L'accès à l'eau potable et l'assainissement sont des prérequis pour le développement économique local.