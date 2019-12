Attaque d'Inates : les étudiants tchadiens au Niger expriment leur solidarité

Les étudiants tchadiens au Niger ont témoigné mercredi de leur soutien et de leur solidarité au peuple nigérien et aux forces de défense et de sécurité suite à l'attaque qui a eu lieu ce mercredi 11 décembre contre le camp militaire d'Inates, à l'ouest du pays.



Jeudi, le président de la République Idriss Déby a présenté ses condoléances les plus attristées à son homologue nigérian Mahamadou Issoufou.



Il a témoigné de sa "solidarité devant ces attaques barbares et lâches", et a rassuré que "ces attaques désespérées n'entameront aucunement nos efforts et notre détermination commune à lutter contre le terrorisme et les illuminés dans notre sous-région."



L'armée nigérienne a subi mardi ses plus lourdes pertes depuis qu'elle est confrontée au défi jihadiste lors de l'attaque du camp d'Inates, dans l'Ouest, qui a fait 71 morts et entraîné le report d'un sommet entre la France et les pays du Sahel.



Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a indiqué jeudi "qu’il n’est pas normal que l’Afrique ne fasse preuve d’une solidarité agissante et d’un appui conséquent aux pays du Sahel et du Bassin du Lac Tchad confrontés au terrorisme et la criminalité transfrontalière qui menacent clairement la paix et la sécurité du continent dans son ensemble."