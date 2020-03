Attaque de Boko Haram au Tchad : la France condamne

La France a condamné jeudi l’attaque terroriste qui a coûté la vie à de très nombreux soldats tchadiens le 23 mars 2020 dans la région du Lac Tchad.



Elle présente ses condoléances aux autorités tchadiennes ainsi qu’aux familles des soldats décédés, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



La France "se tient aux côtés du Tchad et salue l’engagement constant de ses forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme", selon la déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères.