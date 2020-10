Au Burundi, la réhabilitation de la RN13, avec le soutien de la Banque africaine de développement, améliore le quotidien des populations rurales

Le projet de réhabilitation de la route nationale RN13 dans sa phase 1 (tronçon Makebuko-Butaganzwa), réalisé entre 2014 et 2018 au Burundi, a contribué à faciliter le trafic de marchandises entre la capitale économique, Bujumbura, et l’intérieur du pays, et à améliorer les conditions de vie des populations des zones rurales. Financé à hauteur de […]

