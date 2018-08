Au Tchad, un concours porte la voix des solutions

Les équipes en compétition ont également droit à des formations intensives à chaque stade de la compétition. Ces formations appelées " Boot Camps " ont pour but d'apporter un complément aux formations universitaires classiques des étudiants et essayer de combler leurs lacunes par de la pratique et des partages d'expériences de la part de coach et différents experts.



Cette année au Tchad, les participant vont plancher sur 4 thèmes : Emploi, Environnement, Education et Protection des enfants.



De l'idée vers le concret



Les quarts et demi-finales ayant déjà eu lieu, il ne reste plus que 4 équipes pour la finale qui aura lieu vers novembre. Actuellement, plusieurs équipes ont déjà commencées à mettre en œuvre leurs solutions. Ainsi ont vu le jour, une plateforme d'orientation et d'aide à l'emploi, une plateforme pour la réintégration des enfants de la rue, une application pour promouvoir les droits des jeunes filles et un centre de formation en gestion pour entrepreneurs.



L'équipe gagnante au plan national ira représenter le Tchad à la grande finale régionale, face aux équipes venus du Sénégal, du Burkina, de la Guinée et de la Cote d'Ivoire.