Au moins 20 000 logements sociaux seront construits d’ici 2022 par l’État togolais

Lomé - Le gouvernement togolais ambitionne de construire d’ici 2022, au moins 20 000 logements sociaux pour la population. Ce projet figure en bonne place dans le nouveau plan d’urbanisation du pays et dans le Plan national de développement (PND).



Il a été rappelé par le tout nouveau ministre en charge de l’habitat, Koffi TSOLENYANU, dans son adresse à la Nation, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’habitat ce lundi 5 octobre 2020. Pour cette année, l’évènement est placé sous le thème « Logement pour tous et amélioration de l’environnement urbain ».



Ce fut également l’occasion pour le ministre de décliner quelques-unes des mesures que prend le Togo pour promouvoir le logement décent et l’amélioration du cadre urbain, au vu des tendances actuelles au niveau mondial (1 milliard de personnes vivent aujourd’hui dans les bidonvilles, et 10 millions sont sans-abris).



Au nombre de ces initiatives, le pays d’Afrique de l’ouest compte notamment : la création du Fonds spécial pour le développement de l'habitat, FSDH (un fonds spécial pour le développement du logement), l’adoption de lois réglementant les professions d’architectes, urbanistes, géomètres, ingénieurs et des acteurs immobiliers.



Par ailleurs, le nouveau ministre invite les municipalités et les citadins à œuvrer davantage pour que les villes togolaises soient un cadre de vie meilleur et attrayant, conformément aux quatre principales fonctions des villes à savoir, habiter, travailler, se déplacer et se récréer. Notons qu’au Togo, plus de 20 000 autres logements ont été construits depuis 2005.