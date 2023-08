Avertissement du ministre de l'Environnement au Tchad : halte aux coupes abusives d'arbres

Cette visite avait pour but de donner des directives strictes aux agents de la garde forestière et faunique de ce secteur concernant le respect rigoureux des mesures visant à empêcher les coupes abusives d'arbres, le braconnage, la vente de charbon et toute autre activité portant atteinte à la préservation de l'environnement.



Dans son discours adressé aux agents de la garde forestière et faunique, le Ministre Mahamat Abdelkerim Hano a rappelé que sous le règne du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, des mesures drastiques avaient été prises pour lutter contre les coupes abusives d'arbres et le braconnage. Il a souligné que ces mesures avaient été strictement appliquées. Il a également noté que le non-respect des mesures environnementales actuelles a conduit à l'incarcération d'un nombre important de personnes, y compris des responsables.



Le ministre a exprimé son inquiétude quant au relâchement observé dans l'application de ces mesures ces derniers temps.



Mahamat Abdelkerim Hano a exhorté les agents de son ministère en charge de la protection forestière et faunique à respecter scrupuleusement les réglementations en vigueur. Il a averti que certaines violations étaient commises en collusion avec des individus complices. Il a également mis en garde toute personne contrevenante aux décisions ministérielles de protection de l'environnement, les informant qu'elle s'exposerait à des sanctions et à des poursuites judiciaires.