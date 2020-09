Ayoba et MusicTime® s’associent pour apporter de la musique gratuite en Afrique

Ayoba (https://ayoba.me/) et MusicTime® (https://www.MusicTime.co.za/) sont fiers d’annoncer leur partenariat proposant aux utilisateurs d’écouter gratuitement de la musique sur l’application ayoba. MusicTime® sur ayoba est désormais disponible en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, au Cameroun, au Rwanda, en Ouganda, au Congo Brazzaville, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Soudan et en Afghanistan.… Read more […]

Ayoba (https://ayoba.me/) et MusicTim...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...