Aziz Mahamat Saleh se dit "ouvert à toutes les propositions qui feront avancer les médias tchadiens"

Ce déjeuner consiste à renvoyer les professionnels de médias à leurs devoirs d’investigation et de recherche de la vérité.



« Je suis prêt à écouter les critiques constructives. Au niveau du gouvernement, si c’est mal fait, on est prêt à les écouter pour essayer de nous corriger », a indiqué Aziz Mahamat Saleh, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.



Cependant, le ministre insiste sur la véracité des faits, l’indépendance de son traitement, tout en mettant un accent pointu sur le respect des règles d’éthique et de déontologie du métier.



À cet égard, le porte-parole du gouvernement entend accompagner les professionnels des médias dans l'élaboration d'un plan de communication pour le développement des médias au Tchad.