BEAC : vers un cadre normatif des crypto-actifs en zone CEMAC

Un conseil d'administration de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) s'est réuni en session extraordinaire le 20 juillet 2022 à Douala (Cameroun), sous la présidence du ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine, Hervé Ndoba.



A cette occasion, il s’est agi d’examiner les implications de la loi régissant la crypto monnaie en République centrafricaine sur l'architecture règlementaire de la Communauté en matière monétaire et financière.



Ainsi, le conseil d'administration a accueilli favorablement l'expression par la République centrafricaine de son attachement la monnaie unique, et au respect des statuts de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale, des textes régissant l'Union Monétaire et de ses engagements communautaires.



Par ailleurs, le conseil d'administration a pris bonne note de la sollicitation, par la République centrafricaine, de l'assistance de la BEAC et des instances compétentes de la Communauté pour l'élaboration d'un cadre normatif régissant les crypto-actifs dans la CEMAC.



Enfin, le conseil d'administration a encouragé la Banque centrale poursuivre les actions en faveur de l'inclusion financière et de la modernisation de ses infrastructures, ainsi que la réflexion visant å créer une monnaie numérique de banque centrale.