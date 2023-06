Baccalauréat 2023 : Le Lycée de la Paix accueille 1029 candidats pour les épreuves à N'Djamena

Au total, 1029 candidats sont répartis comme suit : 600 candidats en série A4, 400 candidats en série D français et 29 candidats en série C français. Les épreuves ont débuté à 8h dans toutes les salles.



Selon le directeur du centre du Lycée de la Paix, M. Yakhoub Idriss Halawlaw, aucun incident n'a été signalé en ce début d'épreuves. Tous les candidats sont présents, le matériel est complet et la sécurité a été correctement mise en place. Ce dernier exprime le souhait que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions et que les meilleurs réussissent.



Cette année, le Lycée de la Paix n'a enregistré aucun candidat pour les séries arabes ni pour les enseignements techniques.