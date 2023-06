Baccalauréat 2023 au Tchad : La province du Lac lance les épreuves avec confiance

Comme les autres candidats du pays, ceux de la province du Lac, répartis dans quatre centres (Bol 1, Bol 2, Ngouri 1 et Ngouri 2), se lancent dans la course avec un effectif total de 811 candidats, toutes séries confondues.



Le délégué de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Moussa Issa Moussa, a demandé aux candidats de se débarrasser de toute suspicion et d'éviter la communication. "Ce sont des sujets que vous avez déjà traités en classe, il suffit de rester calme et tout se passera bien", a-t-il assuré.



En donnant le coup d'envoi, le gouverneur de la province du Lac, Djibrine Ratou, a également demandé aux candidats de se concentrer et de travailler consciencieusement, sans stress ni peur. Il leur a rappelé de faire preuve de confiance en eux. Le Gouverneur a également invité les surveillants à faire leur travail correctement pour assurer le bon déroulement de l'examen.



Au centre de Bol 1 et Bol 2, un total de 431 candidats est présent.