Baccalauréat 2023 au Tchad : ouverture des inscriptions le 6 mars

Pour les candidats libres nationaux, les documents nécessaires pour l'inscription sont : un certificat de scolarité, un relevé d'échec au baccalauréat pour les redoublants ou avoir au moins 25 ans pour les nouveaux, une copie de la carte d'identité nationale ou carte biométrique, une copie de l’arrêté d’intégration pour les candidats libres enseignants. Le coût de l'inscription est fixé à quinze mille francs (15 000f) CFA pour les candidats non-enseignants et dix mille (10 000f) pour les candidats enseignants. Ces frais doivent être payés à l'agence comptable de l'ONECS.



Pour les candidats libres étrangers, les documents requis comprennent : une carte consulaire valide, un certificat de scolarité, une attestation de probatoire vérifiée et authentifiée pour les candidats camerounais, une copie certifiée d'acte de naissance comportant au moins nom et prénom, un certificat de nationalité, un certificat de résidence. Le coût de l'inscription est de quinze mille francs (15 000f) CFA pour les candidats de la zone CEMAC et cent cinquante mille (150 000) FCFA pour les candidats étrangers hors CEMAC, payable à l'agence comptable de l’ONECS.



Les candidats libres étrangers ne peuvent s'inscrire qu'à N'Djamena et les élèves des classes de seconde et première ne sont pas autorisés à passer le baccalauréat. Il est à noter que pour les redoublants, le relevé d'échec doit avoir une moyenne au baccalauréat, supérieure ou égale à 5/20.



Il est recommandé aux candidats libres de se conformer strictement aux conditions énoncées par l'ONECS pour éviter tout désagrément.