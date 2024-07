Baccalauréat 2024 au Tchad : la réaction du président Mahamat Idriss Deby

"Félicitations aux nouveaux bacheliers et à tous ceux qui ont veillé à leur admission. Mes encouragements et mon soutien à ceux qui composent le deuxième tour de l’examen. Aux recalés de cette session, je souhaite une meilleure préparation pour la session de l'année prochaine. Bravo aux enseignants, parents et officiels de tous les niveaux en charge de l’éducation, pour la réussite de l’organisation de cette session."



L’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) a annoncé ce 14 juillet 2024 les résultats tant attendus du baccalauréat. Sur les 93.605 candidats inscrits, 24.780 ont été admis d’office, représentant un taux de réussite de 26,47%. Par ailleurs, 14.993 candidats ont été déclarés admissibles, soit 16,02%.Le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, a exprimé ses félicitations et ses encouragements à l'égard des candidats et de tous ceux impliqués dans ce succès. Dans une déclaration sur sa page Facebook, il a tenu à adresser un message à tous les acteurs concernés :Alors que les candidats admissibles se préparent pour le deuxième tour, les recalés sont encouragés à redoubler d’efforts pour la session prochaine.