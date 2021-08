Baccalauréat au Tchad : le jury donne des détails sur l'examen de seconde session

Les 22.739 candidats admissibles au baccalauréat composeront le 4 septembre 2021 la seconde session des épreuves.



Il s'agira d'un examen oral qui prendra la forme d'un écrit. Il suffira pour les candidats de répondre à quelques questions ou de résoudre certains exercices, simplement, précise le président du jury du baccalauréat, Dr. Andjaffa Djaldi Simon.



"Les candidats ne doivent pas paniquer (...) Nous leur demandons de se préparer à cet effet afin de tirer leur épingle du jeu", exhorte Dr. Andjaffa Djaldi Simon. Il encourage les candidats recalés à redoubler d'efforts en vue d'améliorer leurs performances l'année prochaine.



23.725 candidats admis d'office



Le jury du baccalauréat 2021 a dévoilé dimanche les résultats de la première session écrite. 23.725 candidats sont admis d’office au baccalauréat, soit un taux de réussite de 24.45%.



22.729 candidats sont admissibles à l'issue des épreuves écrites.



97.022 candidats ont composé les épreuves du baccalauréat cette année.



Les résultats seront consultables dans les heures qui suivent via un système de messagerie des opérateurs téléphoniques et sur le site officiel de l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS).