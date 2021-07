Baccalauréat au Tchad : les listes de l’ONECS affichées pour les candidats

L'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) a lancé ce samedi l'affichage des listes des candidats dans les centres d'examen à N'Djamena et en province pour les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire.



Les candidats se sont rendus massivement dans les centres d'examen pour s'assurer de leur centre de composition mais aussi vérifier leur nom et prénom, numéro de table et programme d'examen.



Les épreuves du baccalauréat débutent à partir du 2 août 2021 pour plus de 81.000 candidats.



La ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Éducation nationale donneront le coup d'envoi lundi matin au centre Koweïtien de N'Djamena.