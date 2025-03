Bangui, capitale africaine de l'alimentation scolaire : un engagement pour l'avenir des enfants

« Une Décennie d'alimentation : célébrer le passé, assurer un avenir juste »,

« Notre vision consiste à améliorer le taux de réussite scolaire, à garantir la bonne santé des élèves et à contribuer à la réduction de la mortalité infantile. »



Déclaration de Bangui

Atteindre 400 000 écoliers avec des repas scolaires à base de produits locaux.

avec des repas scolaires à base de produits locaux. Soutenir 20 000 petits exploitants agricoles d'ici 2027.

La capitale centrafricaine, Bangui, a eu l'honneur d'abriter la 10e Journée Africaine de l'Alimentation Scolaire (JAAS-2025), qui s'est déroulée du 28 février au 1er mars 2025. Placé sous le thème :cet événement a rassemblé de nombreuses personnalités politiques et institutionnelles d'Afrique, ainsi que plusieurs Partenaires Techniques et Financiers.Sous le Très Haut Patronage du Président de la République, Faustin Archange Touadéra, la célébration a vu la participation de Ministres de l'Éducation de plusieurs pays africains, tels que le Zimbabwe, le Burundi, Sao Tomé-et-Principe, Djibouti, le Nigeria, la Libye et la Guinée-Bissau. Certains pays, comme l’Algérie et le Brésil, ont participé par visioconférence.La cérémonie de clôture, qui s'est déroulée le 1er mars, a été marquée par le chant des hymnes de l'Union Africaine et de la République Centrafricaine. De nombreuses interventions ont mis en lumière l'importance des cantines scolaires pour le bien-être et la réussite des élèves. Parmi les orateurs figuraient Mme Cristina Duarte, Conseillère Spéciale du Secrétaire Général de l'ONU pour l'Afrique, et la Directrice Exécutive du Programme Alimentaire Mondial (PAM), qui ont souligné l'impact crucial de ce programme sur l'éducation et la santé des enfants.Le Président Faustin Archange Touadéra a exprimé sa gratitude envers les participants et l'Union Africaine pour avoir choisi Bangui comme capitale africaine de l'alimentation scolaire en 2025. Il a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à faire de la cantine scolaire une priorité :À l'issue des assises de 48 heures, une Déclaration de Bangui a été adoptée, contenant plusieurs engagements, notamment :L'événement s'est clôturé par une visite à l'École Bouboui, située à 45 km au nord de Bangui, où le Président et ses hôtes ont offert un repas symbolique aux écoliers de l'école, soulignant ainsi l'importance de l'alimentation scolaire dans le développement éducatif et social.