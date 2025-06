Bangui : drame au lycée Barthélemy Boganda lors des épreuves du baccalauréat

Alors que les candidats passaient les épreuves de Français, puis celles d’Histoire-Géographie dans l’après-midi, une panne technique suivie d’une explosion électrique provoquée par le transformateur du bâtiment a semé la panique. Cette déflagration, survenue lors de travaux de rétablissement du courant électrique, a entraîné un mouvement de foule, provoquant plusieurs blessés et des pertes en vies humaines.



Alerté immédiatement, le Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de l'Éducation, de la Santé, de la Sécurité, du Genre et de l'Énergie, se sont rendus sur les lieux pour constater les faits. Au nom du Président de la République, Faustin-Archange Touadéra, le ministre de l’Éducation nationale, Aurélien-Simplice KONGBELET-ZINGAS, a exprimé ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.



Il a également invité les autres candidats à rester calmes et à poursuivre les épreuves dans les autres centres normalement. Pour les candidats des centres BOGANDA, une nouvelle date de reprise des épreuves sera communiquée prochainement.



Le ministre a assuré que des mesures seront prises rapidement pour élucider les circonstances exactes de l’incident, ajoutant que toutes les dispositions seront mises en œuvre pour garantir la poursuite sereine du reste des examens.